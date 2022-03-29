كيف سيكون طقس الأيّام المُقبلة!؟

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غداً قليل الغيوم إجمالاً مع انخفاض في درجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال، بينما تستمر بالارتفاع في المناطق الداخلية.

وجاء في النشرة:

الحال العامة: طقس ربيعي مستقر نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، ومن المتوقع ان يتأثر لبنان اعتبارا من يوم الجمعة بكتل هوائية حارة نسبيا حيث تتخطى درجات الحرارة معدلاتها لشهر نيسان بحوالي 5 درجات.

الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب مرتفعة ومتوسطة، مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية وتنشط الرياح احيانا جنوب البلاد مع ظهور طبقات من الغبار في الأجواء، كما نحذر من ارتفاع منسوب بعض الأنهر بسبب ذوبان الثلوج الناتج عن ارتفاع الحرارة.

الأربعاء: قليل الغيوم اجمالا مع انخفاض في درجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال، بينما تستمر بالارتفاع في المناطق الداخلية.

الخميس: صاف دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، يتحول خلال الليل الى غائم بسحب مرتفعة.

الجمعة: قليل الغيوم اجمالا مع عودة الحرارة الى الارتفاع بشكل ملحوظ خصوصا جنوب ووسط البلاد وظهور طبقات من الغبار، بخاصة في المناطق الداخلية والجنوبية.