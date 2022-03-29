living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الأنباء الكويتية: سوق العقارات في لبنان ينتظر «المرحلة المقبلة»: أسعار جديدة لن تكون بمقدور «الطبقة الوسطى»

29
MARCH
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الأنباء الكويتية: جويل رياشي-

هل تأثر سوق العقارات في لبنان بالأزمة الاقتصادية المالية غير المسبوقة التي تضرب البلاد منذ 2019؟ وهل من ركود أصاب هذا القطاع، بعد هجمة كبرى على الشراء إثر توقف القروض المصرفية وأزمة السيولة التي شلت البلاد، وتحديد المصارف سقوفا للسحوبات وعدم منح الزبائن ودائعهم بالعملات الأجنبية وخصوصا الدولار الأميركي؟

 

للوهلة الأولى قد تأتي الأجوبة عن هذه الأسئلة ايجابية، وتعزز هذه الفرضية جولة ميدانية في عدد من المناطق الساحلية، تكشف غياب الأبنية الجديدة وورش ناطحات السحاب في مناطق معينة من بيروت كتلة الأشرفية ومنطقتي زقاق البلاط والرملة البيضاء والواجهة البحرية للعاصمة.

 

لكن الواقع اكثر تعقيدا من الاجابة على السؤال بنعم او لا، والحقيقة ان نوعا من الغربلة في العرض والطلب لجهة تجار البناء والزبائن، بدأت تظهر على طريقة «البقاء للأقوى».

 

في هذا الاطار، تحدث الى «الأنباء» نبيل طربيه الشريك في مجموعة جهاد طربيه للبناء، الناشطة في تشييد الوحدات السكنية في قضاء جبيل ساحلا ووسطا وجبلا، وكذلك الخبير والمستشار العقاري أنيس كفوري صاحب شركة «ناين ياردز» التي يتركز عملها في مناطق مصنفة راقية في المتن وبعبدا وبيروت.

 

يتحدث طربيه عن نجاح رؤية والده استاذ الرياضات لأكثر من ثلاثين سنة، في التريث بالبيع واعتماد سياسة بيع تدريجية تقوم على تقديم حسومات للزبائن بنسب تدريجية من 30% الى 20% ثم 10%، ويقتصر معها المبيع على ثلث المشاريع التي شيدت في 2018 و2019. وبعدها تعود الأسعار الى سابق عهدها. ويعطي طربيه مثالا «بيع شقة في مجمع جديد في بلدة عمشيت مساحتها 195 مترا ب 200 الف دولار نقدا في اواخر 2021، وبعدها بأشهر قليلة بعنا شقة أخرى مساحتها 200 متر بـ260 الف دولار نقدا». ويتحدث عن نوعية زبائنه ليقول ان غالبيتهم من المقيمين خارج البلاد، او من الذين يحصلون مداخيل من شركات أجنبية وبالعملة الصعبة.

 

ويتناول فترة تعود الى القروض المصرفية ورفع الأجور «التي مكنت كثيرين من الحصول على فرص لنيل قروض كبيرة بعد تحسن قيمة مداخيلهم بالعملة الوطنية، فتمكنوا من شراء وحدات سكنية من فئة متقدمة تصنيفا».

 

ويؤكد طربيه انخفاض حركة البيع الى نسبة تتراوح بين 20 و30% عما كانت عليه قبل الأزمة. لكنه يلفت الى «ذروة في المبيع أثناء فترة سعي الزبائن الى تحرير ودائعهم عبر الشيكات المصرفية مرتضين اقتطاع نسبة من قيمة أموالهم». ويربط بين تلازم هذه الحقبة وتفشي فيروس كورونا، «وقد أدت تلك المرحلة الى خفض المبيع بنسبة 70%، لكنها فترة انتقالية».

 

يتفاءل طربيه بالمرحلة المقبلة، واصفا إياها بعودة الحركة الطبيعية الى قطاع بيع الوحدات السكنية. لكنه يتحدث عن أسعار جديدة ستكون مرتفعة من دون شك، تلازما مع ارتفاع الأسعار الخاصة بمواد البناء عالميا من خشب والومينيوم وحديد وأدوات تشطيب داخلية تستورد في غالبيتها من الخارج كالبلاط والأدوات الصحية ووسائل التدفئة والتبريد... ويكشف عن تحضير التراخيص لخمسة مشاريع جديدة «مؤجلة كلها الى ما بعد الانتخابات النيابية (في 15 مايو المقبل)، وكذلك بالأمر بالنسبة الى المصارف المتريثة لتبيان المرحلة المقبلة».

 

ويختم بالإشارة الى «انخفاض العرض في الوحدات السكنية الجديدة، ونلحظ هجمة من مكاتب البيع والمطورين العقاريين للتفتيش عن وحدات سكنية».

 

ويؤكد أنيس كفوري ايضا «تأثر سوق العقارات بالأزمة، ذلك ان كل شيء في لبنان بات ملازما للدولار النقدي بنسبة 95%. وفي الوقت عينه، لم تعد هناك عروضات كثيرة في السوق، نتيجة حركة بيع كثيفة منذ سنتين عبر الشيكات، سعيا من المودعين لتحرير أموالهم من المصارف». ويشرح كفوري لماذا يعاني السوق العقاري حاليا من البطء: «اليوم توزعت ملكية الف وحدة سكنية على نحو 800 مالك، بعدما كانت ملكيتها تعود سابقا الى 300. ارتاح السوق بذلك مما انعكس هدوءا في حركة البيع والشراء، في غضون سنتين اشترى من اشترى وباع من باع لتسديد ديونه الى المصارف».

 

ويعرض كفوري لواقع شركته، لافتا الى عدم تبدل نوعية زبائنها، «من الميسورين محليا والمقيمين في الخارج أصحاب المداخيل الكبرى».

 

ويقر بوقف حركة العمار «لارتباطها بتحديد التجار جداول أسعار جديدة، نظرا الى غلاء كافة المواد المتعلقة بهذا القطاع. ونحن قادمون على عودة الحركة بأسعار جديدة مرتفعة».

 

الخلاصة واضحة هنا: معايير جديدة خاصة بالبيع ستظهر قريبا. وحدها نوعية الزبائن وتجار البناء لن تتبدل، بعد حذف ما كان يعرف بـ«الطبقة الوسطى»، ومن بقيت رواتبهم بالعملة الوطنية.

الأنباء
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout