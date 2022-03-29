عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 29 آذار 2022

A + A -

الأخبار: «ذئاب الداخل» تُنهك العدو

مصارف لبنانية قد تواجه اتهامات بعرقلة التحقيق: أوروبا تحجز أموال سلامة... والقضاء اللبناني نائم!



المودعون «الأدسم» هرّبوا 22 مليار دولار



حراك دبلوماسيّ لدفْع الاتفاق النوويّ: إيران متمسّكة بشروطها







الديار: «بلطجة» اسرائيلية بعد قمّة النقب: تعويض ضرب ايران بمواجهة مع حزب الله؟

مزايدات انتخابية وثغرات «فاضحة» بحق المودعين تجهض «الكابيتال كونترول»

التخبّط القضائي مستمر... «المستقبل» يخسر بيروت... وساعات حاسمة في الشوف



اللواء: المجلس يغسل يده من «الكابيتال كونترول».. والقضاء يتصدى للقرارات العونية

الحكومة تطلب قروضاً من المركزي .. وسلامة يوجب على المصارف دفع كامل الرواتب والتقديمات للموظفين

البناء: حرب العملات تدخل العدّ التنازليّ… والاتفاق النوويّ على الطاولة… ولقاء النقب جائزة ترضية / تمهيد «إسرائيليّ» لعودة هوكشتاين… والتهديد ببدء استثمار المناطق المتنازع عليها / الكابيتال كونترول يسقط في اللجان عشيّة الجلسة النيابيّة… وملاحقة سلامة نحو الحجز /

نداء الوطن: عويدات ألغى قرار عون منع التحويلات المصرفية: كأنه لم يكن

الخناق الأوروبي يضيق على سلامة والكابيتال كونترول "راوح مكانك"!

النهار: إسقاط "مسرحي" يرحّل الكابيتال كونترول مجدداً



الجمهورية: لبنان مهدد بأخطر حلقات الفلتان

الكابيتال كونتورل في ميزان الخبراء

l'orient le jour: Entre Baabda et Bkerké, rien ne va plus