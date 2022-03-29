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أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 29 آذار 2022

29
MARCH
2022
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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

توقعت مصادر مالية ارتفاعاً غير مسبوق لأسعار النفط والغاز عالمياً يوم الجمعة مع بدء تطبيق قرار الدفع بالروبل الذي أصدره الرئيس الروسي لمبيعات النفط والغاز لأوروبا بعد رفض قمّة الدول السبع للقرار. وقالت المصادر إنه في حال وقف التصدير سيدخل السوق مرحلة الانفجار.


خفايا

قالت مصادر حقوقية أوروبية إن القضاء اللبناني بات ملزماً بالتحول الى شريك في الملاحقة المفتوحة بحق الشقيقين رياض ورجا سلامة بعدما دخلت دوائر التنفيذ الأوروبيّة على خط الحجز على الأملاك والأموال بأوامر قضائيّة تعني الانتقال من مرحلة تقضي الحقائق الى الاتهام الجرميّ.

 

 

نداء الوطن: خفايا

كان من المثير للإستغراب أن يُنقل عن النائبين طلال أرسلان وفيصل كرامي بعد زيارتهما دمشق ولقاء الأسد أنه لا يتدخل في أي تفصيل يتعلق بالانتخابات النيابية خصوصاً أن الزمن زمن انتخابات، وأن أخبار التدخلات السورية واضحة وعلنية وليس آخرها الصراع حول المقعد الشيعي في بعلبك الهرمل بين علي حجازي والنائب جميل السيد.

 

سجلت ملاحظات كثيرة حول الإستعراضات المسلحة التي حصلت في بعض مناطق بعلبك على خلفية اعتقال المتهم السوري بارتكاب جريمة أنصار وتخللها إطلاق نار وقذائف صاروخية، بحيث غطّت على عملية الإعتقال وأسقطت نظرية الأمن وكرّست الأمن العشائري والحزبي في المنطقة، بغض النظر عن أيّ دور للجيش والقوى الأمنية ذلك أن الأمن لا يتجزأ.

 

 

 

اللواء: أسرار

همس
أبلغ وزير إقليمي حلفاءه في لبنان أن الاتجاه الآن للتعامل مع البلد من دولة لدولة، في ضوء توقع التوصّل إلى إعادة إحياء الاتفاق النووي!


غمز
أحالت قيادة حزبية عليا مسألة حسم الخلاف على المرشح المحسوب عليها إلى رئيس حزب فاعل في المعادلة الانتخابية..


لغز
بدأت السوبرماركات، خلافاً لما أعلنه نقيبها، عدم استقبال البطاقات الائتمانية في دفع ثمن المشتريات، مناصفة مع «الكاش»!

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