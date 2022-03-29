إنتخابات 2022- الديار: لوائح شبه مُكتملة في عكار... والحسم خلال أيّام

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الديار: جهاد نافع-

عقبات شتى تسود مختلف الاطراف الرئيسة التي تشكل اللوائح الانتخابية في عكار (الدائرة الشمالية الاولى)، والتي يبلغ عدد ناخبيها حوالى 309,31 ناخبا.



في الظاهر، ان عدد من نواب «تيار المستقبل» الذين لم يلتزموا قرار الحريري، متفقون ومتضامنون، لكن خلف الاكمة ما خلفها خاصة بين النائب هادي حبيش والنائب وليد البعريني.





-اللائحة الاولى اكتملت من : وليد البعريني، محمد سليمان، ابراهيم مصومعي (سنة)، سجيع عطيه وجولي حنا (ارثوذكس)، هادي حبيش (ماروني)،احمد رستم (علوي).

- اللائحة الثانية هي لائحة «التيار الوطني الحر» المتحالف مع النائب السابق محمد يحي، وتضمّ عن المقعد الماروني جيمي جبور، وعن المقعد الارثوذكسي اسعد درغام، وعن المقعد العلوي عضو القيادة القطرية لحزب البعث عمار أحمد... وذكرت مصادر اللائحة، انه من شبه المحسوم التحالف مع الحزب «القومي» ( الروشة)، الذي رشح شكيب عبود عن المقعد الارثوذكسي، في حين ان النقاش يدور حول مرشح «القومي» عن المقعد السني عبد الباسط عباس للاستفادة من علاقاته العامة، خاصة لضيق مساحة الخيارات بين اسماء المرشحين السنة.



- اللائحة الثالثة، هي لائحة «العزم»، التي يترأسها مدير مكتب «العزم» في عكار هيثم عز الدين، وانضم اليها علي طليس، وعمار الرشيد (سنة)، ايلي ديب (ارثوذكس)، واحمد الهضام عن المقعد العلوي.

- اللائحة الرابعة، هي اللائحة التي يسعى الى تشكيلها النائب السابق طلال المرعبي، والمرجح تحالفه مع مرشح «القوات» وسام منصور عن المقعد الارثوذكسي، وهو في الاساس مرشح متحالف مع «القوات»، وتتردد اسماء مرشحين سنّة، منهم ابن جبل اكروم العميد المتقاعد خالد الضاهر، وميشال خوري المقرب جدا من «القوات» عن المقعد الماروني.





- اللائحة الخامسة هي لائحة «ائتلاف قوى التغير» و»اتحاد ثوار عكار» و»حراك ثوارعكار» والمجتمع المدني: حامد زكريا، نبيل قواص، نادر الحسين (سنة)، وفاء جميل وايلي سعد (ارثوذكس)، ادغار ضاهر (ماروني) واحمد عيسى (علوي.)