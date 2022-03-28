من امين عام المدارس الكاثوليكية اسئلة برسم المسؤولين.. ماذا في تفاصيلها؟

وجه امين عام المدارس الكاثوليكية منسق اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان الاب يوسف نصر سلسلة اسئلة وضعها برسم المسؤولين، وفق ما يلي:
"اسئلة برسم المسؤولين في هذا البلد تعليقاً على القرار ١٣٤٢٣ الصادر عن حاكم مصرف لبنان بتاريخ ٢٨/٣/٢٠٢٢:
ايلحق القطاع الخاص بالعام في هذا القرار ؟
من اين يقبض ٥٢ الف معلم في القطاع الخاص رواتبهم ؟ من اين يتقاضى ٢٥ الف اجير في القطاع التربوي الخاص اجورهم ؟
اهكذا تجسد عدالة الدولة ؟ لماذا التمييز بين موظف وآخر ؟
الا نقوم بخدمة مرفق عام كسائر الموظفين في الدولة ؟
الم تستثمر المصارف اموالنا لسنين طويلة وقد جنت منها ارباحاً طائلة ؟
لماذا هذا الاجحاف بحقنا ؟
لماذا المتاجرة بلقمة عيشنا ؟
لماذا التغاضي عن مطالبنا ؟
لماذا حرماننا من ابسط حقوفنا ؟
ماذا تريدون منا ؟
نريد جواباً من المسؤولين عنا في هذا البلد واليوم قبل الغد ليبنى على الشيء مقتضاه !!! "