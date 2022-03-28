من امين عام المدارس الكاثوليكية اسئلة برسم المسؤولين.. ماذا في تفاصيلها؟

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وجه امين عام المدارس الكاثوليكية منسق اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان الاب يوسف نصر سلسلة اسئلة وضعها برسم المسؤولين، وفق ما يلي:

"اسئلة برسم المسؤولين في هذا البلد تعليقاً على القرار ١٣٤٢٣ الصادر عن حاكم مصرف لبنان بتاريخ ٢٨/٣/٢٠٢٢:

ايلحق القطاع الخاص بالعام في هذا القرار ؟

من اين يقبض ٥٢ الف معلم في القطاع الخاص رواتبهم ؟ من اين يتقاضى ٢٥ الف اجير في القطاع التربوي الخاص اجورهم ؟

اهكذا تجسد عدالة الدولة ؟ لماذا التمييز بين موظف وآخر ؟

الا نقوم بخدمة مرفق عام كسائر الموظفين في الدولة ؟

الم تستثمر المصارف اموالنا لسنين طويلة وقد جنت منها ارباحاً طائلة ؟

لماذا هذا الاجحاف بحقنا ؟

لماذا المتاجرة بلقمة عيشنا ؟

لماذا التغاضي عن مطالبنا ؟

لماذا حرماننا من ابسط حقوفنا ؟

ماذا تريدون منا ؟

نريد جواباً من المسؤولين عنا في هذا البلد واليوم قبل الغد ليبنى على الشيء مقتضاه !!! "