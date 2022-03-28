بالفيديو- حريق هائل في حبوش.. النيران تلتهم شقتين

A + A -

اندلع حريق هائل داخل شقتين سكنيتين على طريق عام حبوش مفرق الشريفة يقطن فيها سوريين.

ولا زالت أعمال الإطفاء مستمرة من قبل عناصر الدفاع المدني.

وفي التفاصيل، عُلم بحسب المعطيات الأولية أن سبب الحريق إنفجار قارورتي غاز، بحسب ما نقلت قناة لـ “lbci”.

كما نتج عن الحريق سقوط عدد من الجرحى، وعملت فرق الاسعاف على نقلهم الى المستشفيات. ولاحقًا، عُلم أنه تم العثور على جثة داخل الشقة السكنية التي وقع فيها الإنفجار، والأدلة الجنائية بدأت تحقيقاتها.

وتم تداول معلومات أن الشقة يسكنها 9 أفراد من التابعية السورية.