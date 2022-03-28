داليا داغر: هل بدأت مفاعيل إحياء الإتفاق النووي بتغيير المشهد الإقليمي ولبنان في صلبه؟

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مقدّمة "ضروري نحكي"

28-3-2022

ينشغل المسؤولون بالكابيتال كونترول وخطّة التعافي المالي والتحضير للإنتخابات، فيما يعيش اللبنانيون أيّامهم ضحية تراكم أزمات جعلتهم يتسوّلون رواتبهم وأموالهم المحجوزة، وعلى وقع أمن إجتماعي متفلّت تجلّى بجريمة أنصار المُرعبة، التي ومهما كانت أسبابها تؤشّر الى خطر انزلاق المجتمع الى حقبة تتفلّت فيها الضمائر من أيّ عُقال.

نتحدّث اليوم عن كابيتال كونترول، إن وصل فسيكون متأخّرا سنتين، طارت في خلالها ودائع الناس لأنّ المتنفّذين هرّبوا ملياراتهم الى الخارج، بتغطية قانونية وبذريعة نقص في التشريعات الحائلة دون التهريب.

نتحدّث عن خطّة تعاف مالي تتهرّب الحكومة من وضع الإصبع فيها على الجرح لأنّ الحفاظ على مصالح المنظومة تتفوّق حتى الساعة على أي إصلاحات جدية.

إنعزال الواقع اللبناني المتأزّم عن أي حلول بفعل ما تقترفه الحكومة من مماطلة، وما يواجهه القضاء من عراقيل واتهامات بالتسييس كلّما حاول القيام بعمله، يجعل الأنظار تتّجه إلى الخارج، إلى حلّ أو تسوية تُنزل علينا بمظلّة التفاهمات وخلط الأوراق على وقع التطوّرات الداهمة إقليميا ودوليا.

ما الذي طرأ وبدّل في المقاربة الخليجية للعلاقة مع لبنان، مع العودة المُرتقبة للعلاقات الديبلوماسية بين بيروت والرياض والكويت وأبو ظبي؟ وهل بدأت مفاعيل إحياء الإتفاق النووي، الذي تُضرب له مواعيد قريبة، بتغيير المشهد الإقليمي ولبنان في صلبه؟ وما الدور الذي يمكن ان يلعبه الفاتيكان في ضوء الزيارة الرئاسية الاخيرة، التي نُسج حولها الكثير وسعت الجهات المتضررة الى تشويهها.

نناقش في هذه العناوين الليلة مع ضيوفنا وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بو حبيب، السياسي الشمالي خلدون الشريف والصحافي المُتخصّص في الشؤون الاوروبية تمام نور الدين.

كما نضيء في الحلقة على واقع التلاميذ ذوي الصعوبات التعليمية على مشارف بداية شهر نيسان، حيث يصادف في الثاني منه "اليوم العالمي للتوعية بمرض التوحّد" مع الدكتور نبيل قسطه الامين العام للمدارس الإنجيلية ومؤسس مركز Skild للصعوبات التعليمية.