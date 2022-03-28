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أعلنت سفارة لبنان في الجزائر في بيان، أن “سفيرها الدكتور محمد حسن زار اليوم رئيس المدير العام للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز سونلغاز” مراد عجال”.

وتطرق الطرفان إلى “المسائل المتعلقة بالكهرباء والغاز، واستعرضا آفاق وفرص تعزيز التعاون الثنائي بين مجمع سونلغاز الجزائري ونظيرته مؤسسة كهرباء لبنان”.

واعتبر السفير حسن ان “اللقاء شكل فرصة لبعث آفاق تعاون جديدة بين لبنان والجزائر في مجال الكهرباء والغاز”، مؤكدا “حرص لبنان على الاستفادة من الخبرات الجزائرية في هذا المجال من خلال تعزيز الشراكة المربحة للجانبين في شعبة الغاز والكهرباء”.

من جهته، أكد عجال أن “الجزائر ولبنان تجمعهما العديد من القواسم المشتركة”، مبرزا “استعداد المجمع فتح قنوات للتعاون الثنائي مع لبنان في مجال الكهرباء والغاز”.