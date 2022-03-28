مكتب نقيب الصيادلة: مواقف أبيض مفاجئة وفيها تجن وظلم كبير يطال شريحة كبرى من الصيدليات

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أعلن المكتب الإعلامي لنقيب صيادلة لبنان الدكتور جو سلوم أن "وزير الصحة الدكتور فراس الأبيض فاجأنا بسلسلة مواقف نرى فيها تجنيا وظلما كبيرا يطال الشريحة الكبرى من الصيدليات، التي طوال الأزمة الدوائية، ومنها جائحة كورونا كان همها الأوحد تأمين الدواء للمرضى بعيدا من أي حسابات أخرى، وبقيت إلى جانب المريض رغم حرمانها من تسلم الأدوية بشكل واسع، وتكبدها خسائر جمة من رأسمالها، وما رفعها الصوت والتلويح بالاضراب، إلا تحذيرا من مغبة عدم تسلمها الدواء، وبغية تأمينه للمرضى".

وأكد "التزام الصيادلة بقاطبتهم، تطبيق القوانين"، لافتا إلى أن "نقابة الصيادلة ماضية في التأكد من ذلك".



وشدد سلوم على أن "صيادلة لبنان هم مثل للاخلاق والروح الانسانية والوطنية، وأثبتوا ذلك في كل الظروف".