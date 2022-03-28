تدابير سير غداً في محيط قصر الأونيسكو

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أصـدرت المديرية العامة لقـوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة بيانًا جاء فيه, "يعقد مجلس النواب بتاريخ الغد 29-03-2022، جلسةً في قصر الأونيسكو - بيروت".



ولذلك، "سيتم اعتباراً من الساعة 6:00 من التاريخ المذكور أعلاه وحتى الانتهاء، منع مرور السيّارات وإجراء تحويلات".



وفقاً لما يلي, منع مرور السير:

القادم من الكولا بإتجاه محطة العجوز/ شارع البستاني، وتحويله باتجاه الكولا وإعادته نحو غبريال المر.



داخل نفق الماريوت -بالاتجاهَين- وتحويله بإتجاه شارع غبريال المر صعوداً، وإعادته بإتجاه غبريال المر.



عند مفرق "صيدلية مشموشي"، وتحويله بإتجاه تقاطع مار الياس / سلام.



عند مفرق بنك بيروت وتحويله بإتجاه مار الياس / سلام.



تحت نفق صائب سلام، وتحويله من تقاطع الراشدين سلام بإتجاه حديقة المفتي حسن خالد.



وتحويل السير القادم من:

جادة ديغول تقاطع الكارلتون - ديغول واعادته باتجاه نصر الروشة.



تقاطع عبد الله المشنوق / كرامي باتجاه شارع رياض طه عيتاني نحو ساقية الجنزير.



ساقية الجنزير نزولاً باتجاه شارع برلين – الكارلتون - ديغول.



ساحة عبد العال بإتجاه غبريال المر.



"السمرلاند" - حديقة بن زايد صعوداً باتجاه ساحة عبد العال– غبريال المر –"الماريوت".



تقاطع محطة الطبش باتجاه ساقية الجنزير ونحو البقاع – الصلح.