مولوي اتصل بنظيره الكويتي مهنئا

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اجرى وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي اتصالاً بالنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في دولة الكويت الشقيقة الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح، هنأه فيه على توليه حقيبة وزارة الداخلية ونيله الثقة ومتمنياً له التوفيق والسداد للحفاظ على أمن الكويت وسلامتها واستقرارها.

وجدد الوزير مولوي التأكيد على ضرورة مواصلة التعاون الأمني لما فيه خير البلدين الشقيقين.

من جهته، أعرب الوزير الكويتي عن جزيل شكره للوزير مولوي متمنياً له التوفيق في خدمة لبنان ومثمناً العلاقة العميقة التي تربط لبنان والكويت.