تعميم صورة مفقودة غادرت منزلها في الدكوانة ولم تعد

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:



“تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناء على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة: جورجيت جورج باشا (مواليد عام 1972، لبنانية) التي غادرت بتاريخ 26-3-2022، منزلها الكائن في محلة الدكوانة، إلى جهة مجهولة، ولم تعد لغاية تاريخه. علما أنها تعاني من اضطرابات عقلية ونفسية.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومة عنها أو عن مكان وجودها، الاتصال بفصيلة الدكوانة في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 688722-01، للادلاء بما لديهم من معلومات”.