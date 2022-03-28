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اتحاد نقابات المهن الحرة: للوقوف سدا منيعا أمام أي محاولة لتمرير اقتراح قانون الكابيتال كونترول

28
MARCH
2022
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أعلن اتحاد نقابات المهن الحرة في لبنان ببيان، أنه “بدعوة من نقيب المحامين ناضر كسبار، اجتمع اتحاد نقابات المهن الحرة في مقر نقابة المحامين في بيروت، من أجل البحث والتداول في آخر المستجدات في ضوء صدور اقتراح قانون جديد، يرمي إلى وضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية (كابيتال كونترول)، والنية الواضحة لإقراره في الجلسة التشريعية المقررة يوم الثلاثاء 29/3/2022، ولمتابعة التطورات التي تلت بيانهم الأخير تاريخ 15/3/2022. وبعد التداول والنقاش، سجل الحاضرون ما يلي:

أولا: أعرب النقباء عن رفضهم القاطع لمضمون النسخة المتداولة لاقتراح القانون الجديد للكابيتال كونترول، نظرا لما يتضمنه من شوائب ومخالفات قانونية ودستورية جسيمة وتدابير استنسابية ومجحفة وغير عادلة يذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:

أ- استحداث لجنة مكونة من بعض أعضاء السلطة التنفيذية وحاكم مصرف لبنان تحتكر كل القرارات، ولها أمر البت النهائي والناهي في جميع المواضيع والتفاصيل ذات الصلة بالموضوع المذكور، دون ضوابط أو رادع أو رقيب أو حسيب أو مرجع للتظلم والمراجعة.

ب- كما ولكونه قد جاء بمعزل عن أية خطة واضحة ومتكاملة وملازمة للتعافي وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، لا بل مع أحكام وتدابير استنسابية وظالمة تضيق على الحركة والتعامل المصرفيين، وتطعن بالشمولية والشفافية، ولا تعيد الثقة لا للمودع ولا لأي مستثمر أجنبي. مما ينذر باستمرارية وبقاء الوضع على ما هو عليه، وحصر الأهداف المتوخاة بحماية المصارف المتعثرة وأصحابها ومدرائها من أي ملاحقة قضائية محلية و/أو خارجية.

ج- ناهيك عن التمييز المجحف بين الحسابات والمودعين، وتجاهله مواضيع أساسية، كما وتكريس حرمان الحصول على الودائع “القديمة”، وتجاهله الكلي لموضوع صناديق النقابات والمستفيدين منها. وعلى أساسه يدعو الإتحاد جميع القوى والهيئات، والسادة النواب ومنهم من هو منتسب إلى نقابات المهن الحرة وملتزم بقراراتها، للوقوف سدا منيعا أمام أي محاولة لتمرير قانون الكابيتال كونترول الآنف الذكر بصيغته المقترحة، واستعمال كل الوسائل القانونية والديمقراطية المتاحة ومنها حق التظاهر والإعتصام.

د- ناهيك عن مخالفته المادة 18 من الدستور اللبناني.

ثانيا: توضيحا للدعوة التي وجهت إلى بعض النقابات من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء لحضور اجتماع في السراي يوم الثلاثاء الماضي الواقع فيه 22/3/2022، لعرض الخطوط العريضة لخطة الحكومة للتعافي الاقتصادي والمالي، ينفي الإتحاد نفيا قاطعا أي اتفاق على مضمون هذه الخطة، أو حتى نقاش جدي ومعمق بخصوصها وتفاصيلها، كما جرى تسويقه أو الإيحاء به بهدف تحضير الأجواء التفاوضية مع صندوق النقد الدولي. وقد اقتصر النقاش على عرض موجز لبعض العناوين العائدة للخطة، مع تشديد ممثلي بعض النقابات والمودعين الحاضرين على المبادىء الأساسية والشروط التمهيدية، والمعلقة لأي خطة أو قوانين ملازمة، والتي تشكل مدخلا إلزاميا لكل تفاوض أو نقاش أو توافق لا سيما تحرير الإقتصاد من السياسة، وإرساء مبدأ العدالة وتحديد المسؤوليات واسترداد الأموال غير المشروعة، وحفظ حقوق المودعين المكتسبة وتحديد برنامج واضح لإعادتها.

ثالثا: أخذ الإتحاد علما بتفاصيل ما جرى بحثه في الإجتماع التمهيدي الذي انعقد في مقر نقابة المحامين في بيروت يوم الثلاثاء 22/3/2022، بين ممثلين عن مجلس إدارة جمعية المصارف (وكلاؤها القانونيون) من جهة، ونقابة المحامين في بيروت من جهة أخرى إستكمالا لما جرى طرحه، والدعوة له في البيان الأخير للاتحاد تاريخ 15/3/2022. وقد سجل بعض الإيجابيات المتمثلة بالنية المبدئية المصرح عنها لإيجاد حلول عملية جدية تضع حدا للتجاوزات، وتنصف المودعين وتمكنهم من الحفاظ على حقوقهم. وسيتابع أعضاء الإتحاد عن كثب مجريات الأمور ليبنى على الشيء مقتضاه في أسرع وقت لجهة التدابير القانونية الواجب إتخاذها”.

وقد وقع على البيان:

نقيبة المحامين في طرابلس ماري تريز القوال
نقيب اطباء لبنان في بيروت شرف أبو شرف
نقيب اطباء لبنان في طرابلس سليم أبي صالح
رئيس اتحاد المهندسين اللبنانيين نقيب المهندسين في بيروت عارف ياسين
نقيب المهندسين في طرابلس والشمال بهاء حرب
نقيب اطباء الأسنان في لبنان – بيروت رونالد يونس
نقيب اطباء الأسنان في لبنان-طرابلس ناظم الحفار
نقيب محرري الصحافة جوزف قصيفي
نقيب خبراء المحاسبة المجازين في لبنان سركيس صقر
نقيب المعالجين الفيزيائيين في لبنان إيلي قويق
نقيبة الممرضات والممرضين في لبنان ريما ساسين قازان
نقيب الطوبوغرافيين المجازين في لبنان سركيس فدعوس
نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار.

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