كتلة التنمية والتحرير: موقفنا رافض بالمطلق لأي قانون لا يضمن حقوق المودعين

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استقبل رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وزير الصحة الدكتور فراس ابيض حيث جرى عرض للاوضاع العامة لاسيما الوضع الصحي والدوائي وبعد اللقاء قال الوزير ابيض:

تشرفت بزيارة دولة الرئيس نبيه بري ووضعه في تطورات الوضع الصحي في لبنان وخاصة بعد الزيارات التي قمنا بها الى الخارج خلال الاسبوعين الماضيين كان زيد من الدعم للقطاع الصحي القائم في لبنان وأخبرت دولة الرئيس ان هناك موجة تعاطف كبيرة مع لبنان خاصة من اشقائه العرب ومن الاصدقاء الدوليين وهذا الامر ان شاء الله سوف يثمر عن عدة مشاريع سواء بإستكمال المشاريع التي نقوم بها في وزارة الصحة او مشاريع جديدة

وأضاف: أيضا وضعته في أجواء زيارتي لدولة قطر خاصة لتأمين مادة المازوت للمستشفيات الخاصة وموضوع مراكز الرعاية الأولية إضافة الى مشاريع مع الهلال الأحمر القطري كذلك أيضا هناك مشاريع نعمل عليها مع منظمة الصحة العالمية وأيضاً مشاريع التعاون مع عدد من الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة لإقامة مشروع لدعم للقطاع الصحي في لبنان .

وأضاف: كان هناك حديث عن الموضوع الصحي بشكل عام في لبنان وخاصة تلك التي تهم المواطن لاسيما في موضوع الدواء والصناعة الدوائية والرئيس نبيه بري داعم اساسي لهذا الموضوع فالصناعة الدوائية تساعدنا جداً في موضوع الدواء و أيضاً يساعد في إيجاد فرص عمل ويسهم في إدخال عملة صعبة الى لبنان ، كما تطرقنا الى موضوع المستشفيات الحكومية وخطة الوزارة تقوم على المزيد من الدعم للمستشفيات الحكومية .



وختم أبيض: في موضوع كورونا الحمد لله نحن نشهد انخفاضاً في عدد الإصابات وهذا سوف يدفعنا الى تخفيف بعض الإجراءات ولكن مع التشديد على ضرورة التلقيح .

كما إستقبل الرئيس بري السفيرة الفرنسية لدى لبنان آن غريو حيث جرى عرض للاوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين .



رئيس المجلس بحث أيضا المستجدات السياسية والأوضاع العامة خلال إستقباله وزير الخارجية والمغتربين عبد الله ابو حبيب الذي غادر دون الإدلاء بتصريح .

وبعد الظهر ترأس الرئيس نبيه بري الإجتماع الدوري لكتلة التنمية والتحرير النيابية بحضور كافة اعضاء الكتلة وبعد الإجتماع صدر عن الكتلة بيان تلاه النائب ايوب حميد وجاء فيه :

عشية حلول شهر رمضان المبارك تتوجه الكتله من اللبنانيين عامة والمسلمين خاصة بأحر التهاني متمنية ان يكون هذا الشهر الفضيل بما يمثل من قيم إيمانية وانسانية محطة نستلهم فيها جميعاً قيم التكافل والصبر والصمود والتعاون خاصة في هذه المرحلة الراهنة ،



وفي هذا الإطار تدعو الكتلة الحكومة من موقعها كسلطة تنفيذية والوزارات المعنية والهيئات الرقابية والقضائية والاجهزة المختصة الى تحمل مسؤولياتها كاملة في مكافحة الإحتكار والمحتكرين للسلع الغذائية والمواد الأولية التي تلامس لقمة عيش المواطنين .

وحول إستحقاق الانتخابات النيابية تجدد الكتله دعوتها اللبنانيين وخاصة جماهيرها في كافة المناطق اللبنانية الى أوسع مشاركة في هذا الإستحقاق المهم بتاريخ لبنان وذلك وفاقاً للقواعد والأسس التي تضمنها إعلان دولة الرئيس نبيه بري عن البرنامج الإنتخابي للوائح التنمية والتحرير بتاريخ الرابع عشر من أذار .

وفي الشأن التشريعي تؤكد الكتلة على موقفها الثابت والرافض بالمطلق لأي قانون لا يضمن حقوق المودعين كاملة في المصارف وعدم المساس بها تحت اي عنوان من العناوين .

كما ناقشت الكتلة شؤوناً تشريعية واتخذت بشانها القرارات الملائمة.