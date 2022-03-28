درغام التقى المغتربين في باريس وكندا

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أنهى النائب أسعد درغام جولة إغترابية التقى خلالها أبناء الجالية والمحازبين ومناصري التيار الوطني الحر في كل من باريس وكندا.



فاجتمع والنائب سيمون أبي رميا بأبناء التيار الوطني الحر في باريس، كما التقى على مدار أيام هيئة التيار الوطني الحر في العاصمة الكندية أوتاوا، وهيئة كولكو مونتريال، وهيئة كولكو هاليفاكس. وجرى التطرق للأوضاع العامة في لبنان، إضافة الى وضع التيار الوطني الحر والاستعدادات لخوض الاستحقاق الانتخابي المقبل، وجرى التشديد على دور المغتربين وأهمية مشاركتهم في صنع القرار في لبنان.