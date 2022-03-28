الرئيس عون عرض مع وزير التربية اوضاع الجامعة اللبنانية والمركز الالرئيس عون عرض مع وزير التربية اوضاع الجامعة اللبنانية والمركز التربوي للبحوث ومع وزير الدفاع الأوضاع الأمنية وترسيم الحدودتربوي للبحوث ومع وزير الدفاع الأوضاع الأمنية وترسيم الحدود الجنوبية البحرية

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الوزير الحلبي: الرئيس عون وعد بالتحادث مع الرئيس ميقاتي لعرض قضايا الجامعة اللبنانية وتعييناتها على جلسة مجلس الوزراء المقبلة

وزير التربية: الدرجات الست حقوق للمعلمين وعلى المدارس التي لم تلبها تلبيتها

اكد وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي انه تلقى وعدا من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بالتحادث مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي لعرض القضايا الملحة المتعلقة بالجامعة اللبنانية ومنها التعيينات، على جلسة مجلس الوزراء الأربعاء المقبل. وأشار الى انه حتى الان لم تستجب الجهات المانحة لتقديم المساعدات للمعلمين في القطاع الخاص، مناشدا المدارس التي لم تلب حقوق معلميها لا سيما لجهة تسديد الدرجات الست تلبيتها.

كلام الوزير الحلبي جاء بعد زيارته قصر بعبدا قبل ظهر اليوم واستقبال الرئيس عون له، حيث عرض امامه قضايا متصلة بالوزارة والجامعة اللبنانية وموضوع المركز التربوي للبحوث والانماء.

وبعد اللقاء، صرح الوزير الحلبي للصحافيين، فقال:

"تشرفت بزيارة رئيس الجمهورية وعرضت امامه القضايا المتصلة بوزارة التربية والتعليم العالي والجامعة اللبنانية، وبصورة اخص موضوع المركز التربوي للبحوث والانماء في ضوء التطورات الأخيرة".

أضاف: "كما طلبت من فخامته الموافقة على تمرير المراسيم التي أرسلتها الى رئاسة الحكومة، بعضها منذ اشهر والبعض الاخر منذ أسابيع، وعرضها على مجلس الوزراء، لانه في ظل وضع الجامعة اللبنانية والمخافة من ان تنزلق اكثر الى الانهيار، ربما تساعد هذه المراسيم على لملمة الأوضاع، وبصورة خاصة الإدارية والاكاديمية والتعليمية وتلك المتصلة بوضع المدربين والموظفين في الجامعة، ما يتيح لطلابها التقدم للامتحانات المؤجلة منذ اسابيع لعدم توفر الجو المناسب، لا سيما وان بعض الطلاب في السنوات الأخيرة من اختصاصهم مع المخاطر التي يواجهونها في تحصيلهم العلمي الاكاديمي. وقد وعدني فخامة الرئيس انه ربما ستبت هذه القضايا يوم الأربعاء بعد ان يتحادث مع رئيس مجلس الوزراء لكي يتم عرض هذه القضايا على الجلسة المقبلة للحكومة".

أضاف: "كذلك استعرضنا قضايا اخرى متصلة بتطور عمل المركز التربوي بما يتعلق بالمناهج وعملية تطويرها لأننا اصبحنا على عتبة الإعلان عن الاطار الوطني للمناهج الجديدة".

سئل: عن التعيينات في الجامعة اللبنانية وما يحكى عن صعوبات يواجهها بعض المدارس لجهة صرف رواتب المعلمين والموظفين؟

أجاب: اننا لم نقصر باي جهد في تأمين عطاءات إضافية الى الهيئة التعليمية في المدارس الرسمية بصورة خاصة. اما في المدارس الخاصة، فهناك مشكلة لأننا خاطبنا الجهات المانحة لكي تؤمن لنا بعض المساعدات للمعلمين في التعليم الخاص ولكن حتى الان لم يصر الى الاستجابة لطلبنا. ان مسعانا قائم وانا متفائل بالتوصل في وقت قريب الى ما يرضي هؤلاء المعلمين ويجيب على بعض احتياجاتهم لانه من الصعب في ظل انهيار العملة الوطنية وغلاء المعيشة وكلفة النقل الاستمرار على الحالة السابقة. ولكنني اناشد أيضا إدارات المدارس ان تنصف هؤلاء وبصورة خاصة المدارس التي لم تطبق بعد الدرجات الست. ان للمعلمين حقوقا ونحن مع تلبية هذه الحقوق وبعض إدارات المدارس لبَت هذه الحقوق ونناشد البعض الاخر العمل على تلبية هذه المطالب.

اما بالنسبة للتعيينات في الجامعة اللبنانية، لقد طرحت هذا الموضوع اليوم مع فخامة الرئيس ووعدت بان هذه الأمور ستعرض على جلسة مجلس الوزراء التي امل ان يتم الاتفاق عليها لكي تمر بعد غد.

وزير الدفاع الوطني

الى ذلك، عرض الرئيس عون مع وزير الدفاع الوطني موريس سليم الأوضاع الأمنية في البلاد وحاجات المؤسسات التابعة لوزارة الدفاع لا سيما منها مؤسسة الجيش والعسكريين، إضافة الى مواضيع تتصل بمسار ترسيم الحدود الجنوبية البحرية.

محافظ بيروت

واستقبل الرئيس عون محافظ بيروت القاضي مروان عبود وعرض معه شؤونا تتعلق بالمحافظة وببلدية بيروت وحاجات العاملين فيها ولا سيما فوجي الإطفاء والحرس، إضافة الى شؤون تنظيمية أخرى.