وزارة السياحة تنظّم مؤتمراً حول السياحة الدينية في لبنان

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برعاية وزير السياحة المهندس وليد نصّار، أطلقت وزارة السياحة عبر تقنيّة "زوم" مؤتمراً افتراضياً تحت عنوان "السياحة الدينية: الإرث الملموس وغير الملموس"، نظمته د. زينة حدّاد يومي 25 و26 آذار 2022، بالشراكة مع وزارة الثقافة وبالتنسيق مع نقابة الأدلاء السياحيين في لبنان و Holy Lebanon App.

استهلت الكلمات والمداخلات في بداية المؤتمر مع الأستاذ ناجي خوري، مستشار رئيس الجمهورية للحوار الاسلامي المسيحي حيث ركز على أهمية عيد البشارة للتلاقي بين جميع الأديان.

تطرق المؤتمر الى عدة مواضيع قُسمت الى 9 حلقات من بينها حقائق وأرقام، الفنون والعمارة الدينية، المقامات الدينية، الطقوس والشعائر الدينية، آلهة وطقوس وثنية كما الى جولات في ربوع الريف اللبناني، وذلك ضمن سلسلة من المداخلات لإختصاصيين في مجال الإرث الديني، كما سلط الضوء على معلومات متنوعة عن الإرث الثقافي الديني في عدة أماكن لبنانية وعلى مواقع ومعالم دينية تساعد الشركات المختصة على خلق رزمات سياحية جديدة.

جاءت هذه المبادرة تزامناً مع وجود لبنان على خارطة السياحة الدينية العالمية ومع الجهود العديدة التي تقوم بها وزارة السياحة وعلى رأسها الوزير نصار من أجل تنشيط وتفعيل السياحة الدينية في لبنان.