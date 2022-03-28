living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

وزارة السياحة تنظّم مؤتمراً حول السياحة الدينية في لبنان

28
MARCH
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
برعاية وزير السياحة المهندس وليد نصّار، أطلقت وزارة السياحة عبر تقنيّة "زوم" مؤتمراً افتراضياً تحت عنوان "السياحة الدينية: الإرث الملموس وغير الملموس"، نظمته د. زينة حدّاد يومي 25 و26 آذار 2022، بالشراكة مع وزارة الثقافة وبالتنسيق مع نقابة الأدلاء السياحيين في لبنان و Holy Lebanon App. 
 
استهلت الكلمات والمداخلات في بداية المؤتمر مع الأستاذ ناجي خوري، مستشار رئيس الجمهورية للحوار الاسلامي المسيحي حيث ركز على أهمية عيد البشارة للتلاقي بين جميع الأديان.
 
تطرق المؤتمر الى عدة مواضيع قُسمت الى 9 حلقات من بينها حقائق وأرقام، الفنون والعمارة الدينية، المقامات الدينية، الطقوس والشعائر الدينية، آلهة وطقوس وثنية كما الى جولات في ربوع الريف اللبناني، وذلك ضمن سلسلة من المداخلات لإختصاصيين في مجال الإرث الديني، كما سلط الضوء على معلومات متنوعة عن الإرث الثقافي الديني في عدة أماكن لبنانية وعلى مواقع ومعالم دينية تساعد الشركات المختصة على خلق رزمات سياحية جديدة. 
 
جاءت هذه المبادرة تزامناً مع وجود لبنان على خارطة السياحة الدينية العالمية ومع الجهود العديدة التي تقوم بها وزارة السياحة وعلى رأسها الوزير نصار من أجل تنشيط وتفعيل السياحة الدينية في لبنان.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout