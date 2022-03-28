أسرار الصحف ليوم الأثنين 28 آذار 2022

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

تساءلت مصادر إعلامية روسية عن درجة الفبركة التي وقعت فيها قناة الجزيرة عندما بقيت ليومين تعدّ التقارير والخرائط حول نجاح الجيش الأوكراني بفرض تراجع بعمق 70 كلم على القوات الروسيّة. وهذا يعني 20 كلم داخل الحدود الروسية.

خفايا

قالت مصادر إحصائية انتخابية إن تشكيل اللوائح القائم على السعي لزيادة الحاصل الانتخابي بمرشحين دون منحهم الأمل بالفوز أدى الى انسحاب عدد من المرشحين، خصوصاً في دوائر كسروان جبيل والشوف عاليه وبعلبك الهرمل وبيروت الأولى والثانية.

نداء الوطن: خفايا

تلقت وسائل إعلام مرئية مبالغ مالية ضخمة ومن مصادر داخلية وخارجية مختلفة على سبيل دعمها استباقاً للانتخابات النيابية.

تبين ان وزارة العمل قد نشرت على موقعها الالكتروني دراسة قانونية حول امكانية إعادة مياوم ملاحق بقضايا جنائية لوظيفته في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

تسعى هيئة ادارة قطاع البترول الى نقل مبالغ بقيمة 500 ألف دولار والمخصصة للتدريب في العقد الموقع مع شركة توتال الى موازنة الهيئة لتخصيصها كمصارفات ومخصصات للاعضاء والعاملين في الهيئة.

اللواء: أسرار

همس

حرص قطب سياسي بيروتي على عدم الخوض في تشكيل اللوائح الإنتخابية في بيروت مؤكداً لمراجعيه من المرشحين أن قرار عزوفه يشمل كل تفاصيل الشأن الإنتخابي تاركاً حرية العمل للعناصر الشبابية!



غمز

لاحظ زوار مرجع رسمي عدم إغفال إحتمال تأجيل الإنتخابات النيابية في «اللحظة الأخيرة» إذا إقتضت مفاجآت الأحداث الداخلية أو التطورات المتلاحقة في الحرب الأوكرانية وإنعكاساتها السلبية على الإقليم!



لغز

تردد أن وزير الخارجية الإيراني عرض على المسؤولين اللبنانيين إستعداد بلاده لتزويد لبنان بالمشتقات النفطية بأسعار تشجيعية وصولاً إلى بناء معامل لتوليد الكهرباء!