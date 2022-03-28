نداء الوطن: إمدادات تركية للأجهزة الأمنية: لا علاقة للمساعدات بالإنتخابات؟

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بعض ما جاء في مقال مايز عبيد في نداء الوطن:

بحسب المعلومات المتوافرة حتى الآن، فإن «بواخر المساعدات التركية التي تحط رحالها في مرفأ طرابلس، قد جاءت بناءً على طلب من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، أثناء لقائه الأخير مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تركيا، حيث تمنّى ميقاتي على أردوغان، دعم الحكومة اللبنانية والمؤسسات منعاً من انهيارها، وفي طليعتها المؤسسات العسكرية والأمنية».

المساعدات التي وصلت وستصل، تتسلمها الهيئة العليا للإغاثة بشخص أمينها العام اللواء محمد خير كممثل عن الحكومة اللبنانية، وبحضور السفير التركي في لبنان، ويتم توضيبها لتوزيعها لاحقاً على القوى الأمنية، من دون أن يعرف حتى اللحظة من هي الجهات أو الجمعيات التي ستتولى التوزيع لاحقاً.