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إنتخابات 2022- الديار: "القوات" و"المستقبل" يتجهان الى معركة حامية في دائرة الشمال الثالثة... قرار بإسقاط مرشحيّ "القوات" في مناطق وجود مناصري الحريري

28
MARCH
2022
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بعض ما جاء في مقال صونيا رزق في الديار:

باتت الشعارات التي كانت تجمع رئيس "تيار المستقبل" سعد الحريري، ورئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في خبر كان، بعد إنقلاب المواقف وتوجيه الاتهامات المتبادلة، والمرور بمطبّات سياسية عدة لم يسلم منها احد، الى ان وصلت الى القطيعة وإنكسار الجرّة بينهما، من دون ان تنفع إعادة الترميم، لانّ كل شيء تحطّم في توقيت صعب جداً، لم تصل ضمنه الوساطات بعد الى تخطيّ مرحلة الانتخابات النيابية المرتقبة، لتشعلها اكثر تلك الهجومات على مواقع التواصل الاجتماعي بين انصار الطرفين، حتى طالت بشظاياها ذلك التحالف القائم بين "القوات" والحزب "التقدمي الاشتراكي" في بعض الدوائر، حيث يتواجد اهل السنّة، ومن ضمنهم مؤيدو "تيار المستقبل"، الذين يقفون حجر عثرة امام تثبيت التحالف بين جعجع وجنبلاط، خصوصاً في مناطق الشوف واقليم الخروب، اذ يتفاقم التململ السنيّ هناك من التصويت للائحة تضّم مرشحاً "قواتياً"، بحسب ما نقلوا لجنبلاط، ليمتد هذا التململ والرفض الى منطقة البقاع الغربي - راشيا، حيث يرفض نائب "المستقبل" محمد القرعاوي، ان تضّم لائحة التحالف مع النائب "الاشتراكي" وائل ابو فاعور اي إسم "قواتي"، لانّ اهل السنّة في المنطقة سيرفضون دعمه .


الى ذلك، تنقل مصادر سياسية مقرّبة من الطرفين، بأنّ كل الوساطات التي جرت لإعادة شعرة معاوية بين الحزبين لم تفلح، ومن ضمنها الزيارة التي قام بها ابو فاعور الى معراب، التي لم تبحث فقط عناوين التحالف "القواتي" – "الجنبلاطي"، بل إمكانية المصالحة مع "المستقبل" والتحالف معه، لانّ الظروف والاوضاع تتطلّب ذلك، وبدوره زار الوزير السابق ملحم رياشي الرئيس فؤاد السنيورة بعيداً عن الاضواء للغاية عينها، نافياً له ما يُردّد بأنّ لدى "القوات" نيّة لجذب ووراثة مناصري "تيار المستقبل"، لكنّ الوسيطين لم يتوصلا الى اي نتيجة، لان الاستراتيجية السابقة ازيل وهجها لا بل تخلخلت، وانتهى أي امل بإعادة التحالف، فزمن الماضي ولىّ والخلافات باتت متشعبة.

 

ورأت المصادر عينها، بانّ الاجواء الانتخابية لا تطمئن في هذا الاطار، لانّ "القوات" و"المستقبل" يتجهان الى معركة حامية في منتصف ايار المقبل، وما يظهر يشير الى قرار بإسقاط مرشحيّ "القوات" في المناطق حيث يتواجد مناصرو الحريري، خصوصاً في دائرة الشمال الثالثة...

 

 

الديار
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