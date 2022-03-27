A + A -

ثلاثة عناوين اساسية في الاسبوع الطالع: العنوان الاول، الكابيتال كونترول، الذي تذكَّره البعض بعد عامين ونصف العام على أحداث 17 تشرين الاول 2019، فوضعوا في التداول الاعلامي صيغة روجوا أنها بُحثت مع صندوف النقد الدولي، بعدما فاتهم أن من ضرب ضرب ومن هرب هرب. وهذا الموضوع، يتوقع أن يُحدث ضجة سياسية كبيرة في اليومين المقبلين، في وقت توزعت آراء الكتل بين رافض واضح، ومتهرب من السؤال، ومحيل للجواب على مزيد من الدرس والنقاش في الساعات المقبلة.



أما العنوان الثاني، فالأزمات الحياتية اليومية المتأتية عن الوضع الاقتصادي والمالي المنهار من جهة، والنزاع القضائي-المصرفي الذي يتوالى فصولاً من جهة أخرى. وفي هذا السياق، من المرتقب أن تصدر صباح الغد تسعيرة جديدة للبنزين، ما يعني تأجيل الأزمة التي كانت مهددة بالانفجار هذا الاسبوع، إلى موعد آخر لم يحدد بعد.



يبقى العنوان الثالث، وهو مواصلة البحث في تشكيل اللوائح الانتخابية قبل حلول موعد اقفال باب التسجيل ليل 4-5 نيسان المقبل، على وقع انسحاب المرشحين المستعبدين، ووسط غابة من اللوحات الاعلانية باهظة الثمن التي تملأ الطرقات بشعارات فارغة، وادغال من الطموحات المتشابكة، والذاتيات المفرطة المتداخلة في أكثر من قضاء ودائرة. ولأننا على مسافة تسعة وأربعين يوماً من الانتخاباتِ النيابية، نكرر: “تذكروا يا لبنانيات ويا لبنانيين، إنو لأ، مش كلن يعني كلن، بغض النظر عن الحملات والدعايات والشتائم والتنمر وتحريف الحقيقة والكَذب المركّز والمستمر بشكل مكثف من 17 تشرين الاول 2019. ولمّا تفكروا بالانتخابات، حرروا عقلكن وقلبكن من كل المؤثرات والضغوطات، وخللو نظرتكن شاملة وموضوعية، وساعتها انتخبوا مين ما بدكن، بكل حرية ومسؤولية. واجهوا الكل، وأوعا تخافو من حدا، مين ما كان يكون.