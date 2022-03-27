سلسلة لقاءات لوزير الصحة في قطر تركزت على زيادة مشاريع التعاون ودعم الاستشفاء

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عقد وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض سلسلة لقاءات ثنائية مع مسؤولين قطريين، خلال مشاركته في الوفد اللبناني الذي لبى برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الدعوة الرسمية إلى منتدى الدوحة. وقد تركز البحث على زيادة مشاريع التعاون والدعم في مجالات الصحة والاستشفاء.



وبحث الأبيض مع نظيرته القطرية الدكتورة حنان الكواري في سبل دعم النظام الصحي في لبنان من خلال تقوية النظم الصحية وتنفيذ عدد من المشاريع، الأمر الذي لقي اهتماما وتجاوبا من الكواري.



وتطرق الأبيض خلال الاجتماع إلى مسألة اعتماد برامج التدريب للتخصصات الطبية في جامعتي البلمند واللبنانية الأميركية LAU ومساواتهما في هذا المجال بالجامعات الأخرى المعتمدة.



كما اجتمع وزير الصحة العامة مع المدير العام لصندوق قطر للتنمية برئاسة خليفة بن جاسم الكواري، بحضور مدير مكتبه الدكتور محمد النعيمي، وتركز اللقاء على ما تقدمه قطر لإعادة إعمار المبنى القديم لمستشفى الكرنتينا، إضافة إلى مشاريع متعددة لدعم المستشفيات الحكومية وتمكينها من مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة.



واطلع الأبيض من نائبة رئيس جامعة قطر للعلوم الصحية والطبية مديرة مركز البحوث الحيوية الطبية الدكتورة أسماء آل ثاني على ما يتم تنفيذه من مشاريع متقدمة ولا سيما في مجال أبحاث الطب الدقيق ورسم الخرائط الجينية (Genome). وتم الاتفاق على متابعة التواصل والتعاون في مجال تبادل الخبرات وتنسيق نشاطات بحثية مشتركة.



من أبرز اللقاءات أيضا اجتماع مع المدير التنفيذي الأمين العام للهلال الأحمر القطري فيصل العمادي، حيث كان استعراض لنشاطات طبية وإنسانية يتم تنفيذها في لبنان. وإذ شكر وزير الصحة العامة العمادي على فعالية هذه النشاطات، تم الاتفاق على توسعتها بما يصب في دعم الاستشفاء والمريض.



وكان الأبيض قد أثار موضوع النفايات الطبية وضرورة المساعدة على إيجاد حل بيئي لها في الاجتماع الذي عقده الوفد اللبناني يوم أمس مع مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي.