مطلوبين للقضاء في بيروت بقبضة الأمن

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أصـدرت المديـرية العامـة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة بلاغًا جاء فيه, "بتاريخ 20-3-2022، اشتبهت دورية من مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت في محلّة الجميزة بسيّارة من نوع "رينو داستر" لون أحمر".



وأضاف, "فعملت على ضبطتها وتوقيف ثلاثة أشخاص كانوا على متنها هم كل من: ي. م. (مواليد عام 1997، سوري), ك. م. (مواليد عام 1998، سوري), م. أ. (مواليد عام 2003، سورية)بتفتيشهم والسّيّارة، عُثِرَ على كمية من مادة باز الكوكايين".

وتابع, "تبيّن أنّ الأول كان قد أقدم بتاريخٍ سابق، وعلى متن دراجة آلية من دون لوحات، بمحاولة نشل سيدة في محلّة الجميزة، وأنّ الثاني مطلوب للقضاء بموجب /7/ ملاحقات عدلية بجرائم: سرقة، ونشل، وسرقة دراجة آلية".

ووفق البلاغ, "أودعوا الفصيلة المعنية للتوسع بالتحقيق معهم بناءً على إشارة القضاء المختص".