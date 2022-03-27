أهالي شهداء انفجار المرفأ: كأن الكابوس يأبى أن ينتهي مع انضمام جوليا عودة إلى قافلة الضحايا

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رأى "تجمع أهالي شهداء وجرحى ومتضرري انفجار مرفأ بيروت"، في بيان اليوم، أن "الكابوس كأن يأبى أن ينتهي، أو كأن الدم المظلوم ينادينا ويحفزنا لئلا ننسى ولا نسامح، ونحن يقينا لن ننسى ولن نسامح، فها هي جوليا عودة جريحة جديدة تنضم الى قافلة شهداء مرفأ بيروت وضحاياه، بعد طول معاناة مع الجراح والألم والإهمال الكامل على مستوى الدولة".



وشدد على "الاقتصاص من كل من تسبب بهذه الأوجاع والآلام والدموع، مهما تآمر على قضيتنا الساسة والقضاة. عهدنا لجراحك وعذاباتك وروحك جوليا، كما عهدنا لكل شهداء انفجار مرفأ بيروت وضحاياه وجرحاه ومتضرريه. لن نرضخ للتسويات ولن نقبل بدون الحقيقة والعدالة والمحاسبة".