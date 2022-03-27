بالصّور- لقاء صباحي بمناسبة عيد الأمهات للجنة شؤون المرأة في هيئة قضاء كسروان الفتوح بحضور فعاليّات المنطقة (بعدسة الزميل جورج فغالي)

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لقاء صباحي بمناسبة عيد الأمهات من تنظيم لجنة شؤون المرأة في هيئة قضاء كسروان الفتوح بحضور نائبة رئيس التيار الوطني الحر للشؤون الإدارية السيدة مارتين نجم كتيلي ونائبة الرئيس للشؤون السياسية المحامية ماي خريش والنواب السادة روجيه عازار،سيمون ابي رميا،ادي معلوف ومرشحة التيار في قضاء كسروان الفتوح للإنتخابات ٢٠٢٢ الوزيرة السابقة ندى البستاني ومنسقة لجنة شؤون المرأة المركزية المحامية جومانا سليلاتي ، مجلس قضاء كسروان الفتوح، منسق قضاء كسروان الفتوح الأستاذ داني ضو وأعضاء الهيئة وعدد من الكوادر ومشاركة أمهات قضاء كسروان الفتوح والهيئات المحلية.