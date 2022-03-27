living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

وزير الزراعة: لن يفقد اي منتج غذائي من لبنان رغم الازمة العالمية

27
MARCH
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

شدد وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن في حديث لقناة " nbn " أن "السلة الغذائية بالمفهوم العام هي المندرج الأول والمدخل الأول للأمن الغذائي"، وقال: "عندما نقول السلة الغذائية نعني كل حاجات المواطنين اليومية نتحدث عن الزيت والسكر والبقوليات والقمح والطحين والخضار والفاكهة"، 
 
وكشف أن "كل هذه الاصناف ستدرس يوم الثلاثاء المقبل في الجلسة الوزارية للجنة الامن الغذائي لتحديد قدرات الحكومة على تأمين السلة الغذائية بشكل كامل، وبالتالي التأكيد حول أمر موضوع القمح والى اي مدى استيراده أصبح محسوماً. وطمأن وزير الزراعة المواطنين انه لا يوجد أزمة اليوم في لبنان وأن الامور جيدة، لكن بعض اسعار القمح ستكون أعلى قليلا وذلك شيء طبيعي جدا لأن هناك أزمة عالمية ويعلم بها الجميع".
 
وتابع: "وزير الاقتصاد طمأن في مجلس الوزراء والرئيس ميقاتي أكد هذا الأمر، واليوم وزارة الزراعة تضع خطة أساسية وطنية للقمح انتاجا وزراعة ومساعدة وتخزينا، وبالتالي أيضا الحكومة اللبنانية ستلتزم"، مشيرا الى انه "لا يريد ان يستبق الامور بشأن محصول القمح في لبنان الطري والصلب وبالتالي رفع قدرة الانتاج المحلي إلى 30 أو 40% من حاجة السوق المحلي أولا، وتحفيز المزارعين في هذا الاطار".

وأكد الحاج حسن ان "العمل الاساسي اليوم هو التأمين على عدم فقدان اي من السلع الغذائية الاساسية من السوق، وهذا هو الاساس وهذا هو الهدف الذي تعمل الحكومة على تحقيقه".

وفي موضوع ارتفاع اسعار الخضار خصوصا الخيار والبندورة، أشار الحاج حسن الى ان "موجة البرد التي اجتاحت لبنان اخرت من دخول بعض المنتجات التي عادة تكون موجودة بشكل طبيعي في هذا الوقت من العام في الاسواق و بالتحديد قبل عشرة ايام من هذا الموسم، لكن الاستيراد من سوريا والاردن وغيرها من الدول العربية مستمر"، كاشفا أن "سعر صرف الدولار بالنسبة للعملة اللبنانية شكل عائقا امام ان يكون هناك كميات كبيرة من المنتجات اللبنانية".
 
ووعد المواطنين باسم وزارة زراعة بان "يكون هناك منتجات مستوردة من الخارج بكميات مضاعفة خصوصا في أول شهر رمضان حتى لا يكون هناك زيادة في الاسعار، لأن الاسعار الان عالية جدا وبالتالي نأمل ونطمح ان نخفض هذه الاسعار بالتوازي والمساعدة من القوى الامنية ومن وزارة الاقتصاد وكل الهيئات المعنية".
 
وختم وزير الزراعة: "بالأمس وقعت على اكثر من ألف طن من الخضار بكافة الانواع للاستيراد من سوريا والاردن، هذا الأمر يؤسس ان شاء الله أن يكون هناك خفض للاسعار، لكن أعود لأقول عمل وزارة الزراعة لا يكفي وحده، هناك تضافر جهود، من وزارة الاقتصاد بموضوع مراقبة الاسعار، وأيضا وزارة الداخلية والقوى الامنية".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout