بعد الامطار والثلوج... كيف سيكون طقس الايام المقبلة؟

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توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا صافٍ الى قليل الغيوم مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الداخلية والجبلية حيث تلامس معدلاتها الموسمية كما تنشط الرياح أحياناً خاصة جنوب البلاد وتنخفض نسبة الرطوبة ويتوقع ظهور طبقات من الغبار في الأجواء اعتباراً من بعد الظهر.



وجاء في النشرة:



الحالة العامة: طقس ربيعي مستقر وبارد نسبياً يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، حتى يوم الثلاثاء حيث يتأثر بكتل هوائية دافئة تؤدي الى ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية. ( معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر آذار بين 13 و 22 درجة مئوية) .

الطقس المتوقع في لبنان:



الأحد: قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، كما يبقى خطر تكون الجليد في المناطق الجبلية والداخلية اعتباراً من ارتفاع ١٣٠٠ متر خلال الليل.



الإثنين: صافٍ الى قليل الغيوم مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الداخلية والجبلية حيث تلامس معدلاتها الموسمية كما تنشط الرياح أحياناً خاصة جنوب البلاد وتنخفض نسبة الرطوبة ويتوقع ظهور طبقات من الغبار في الأجواء اعتباراً من بعد الظهر.



الثلاثاء: غائم جزئياً الى غائم أحياناً بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية وتنخفض نسبة الرطوبة وتنشط الرياح خاصة جنوب البلاد مع ظهور طبقات من الغبار في الأجواء.



الأربعاء: قليل الغيوم اجمالاً مع انخفاض بدرجات الحرارة حيث تعود الى معدلاتها الموسمية وترتفع نسبة الرطوبة ويتكون ضباب محلي على المرتفعات اعتباراً من بعد الظهر.