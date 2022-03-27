ميقاتي يواصل لقاءاته في قطر

A + A -

واصل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي لقاءاته في قطر، في اليوم الثاني لمشاركته في "منتدى الدوحة". وإستقبل وزير خارجية الجزائر رمطان لعمامرة وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين. وطلب من الوزير الجزائري نقل تمنياته الى الحكومة الجزائرية باعفاء لبنان من قرار منع تصدير السكر، في اطار مساعدة لبنان على مواجهة تداعيات الحرب في أوكرانيا.



كما إستقبل ميقاتي وزير خارجية المكسيك مارسيلو إبرارد، ثم المبعوث الأميركي الخاص إلى إيران روبرت مالي.



واستقبل رئيس الوفد الايراني الى "منتدى الدوحة" وزير الخارجية السابق ورئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية كمال خرازي.



كما التقى رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "توتال" الفرنسية باتريك بويانيه وبحث معه مسار الاتفاق المتعلق بين لبنان و"توتال" للتنقيب عن النفط الغاز في المنطقة رقم 9 في المياه الاقليمية اللبنانية، والعراقيل التي تؤخر بدء التنقيب.



وتطرق البحث الى موضوع قرار لبنان اجراء مناقصة لاستدراج عروض لانشاء محطة لتسييل الغاز في الزهراني.