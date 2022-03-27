لجنة القدامى في هيئة قضاء بعبدا في التيار الوطني الحر نظّمت لقاءً حوارياً مع الصحافي غسان سعود‎‎

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نظّمت لجنة القدامى في هيئة قضاء بعبدا في التيّار الوطنيّ الحرّ لقاءً حواريًّا مع الصحافي غسان سعود في المعهد الأنطوني بعبدا- الحدت (قاعة الأب يوسف شدياق) وذلك نهار السبت في ٢٦ آذار ٢٠٢٢ وقد شارك في اللقاء النائب الآن عون، الدكتور ناجي غاريوس، الآباء نادر نادر واسكندر شهوان، المرشحين في القضاء السيّدة نادين نعمه والمهندس فادي بو رحال والدكتور شادي واكد ورؤساء وأعضاء مجالس بلديات البلدات التي نظّمت اللقاء ومخاتيرها، أعضاء مجلس القضاء ومسؤولي التيار الحاليين والسابقين ومنسّقي الهيئات المحليّة والمحازبين والمناصرين. وقدّ كرّمت لجنة القدامى النائب آلان عون وبعض المنسّقين القدامى خلال اللقاء.