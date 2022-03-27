عناوين الصحف ليوم الأحد 27 آذار 2022

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النهار: تصاعد الاحتدام السياسي والمالي وسط "صقيع" انتخابي

الديار: تواصل مفتوح بين باريس وميقاتي... والسعودية لدور محدود في الانتخابات

محاولات لاحتواء أزمة القضاء والمصارف تصطدم بالانقسام حول التسوية

صيغة مفخّخة للكابيتال كونترول... وبري على موقفه: حقوق المودعين مقدسة

الأنباء الكويتية: ميقاتي من الدوحة: كل الدول العربية ودول الخليج ستعيد علاقاتها مع لبنان

دعوة سلامة لمجلس الوزراء «تشوِّش» علاقة عون وميقاتي وجعجع متوجهاً «للمسكين»: دورك آتٍ..!!

الشرق الأوسط: المنافسة في «بيروت الثانية» بين مشروعين والسباق لملء الفراغ بعزوف الحريري

الوطن السورية: موسكو ترد على «هستيريا» بايدن بحق رئيسها: من الضروري إخضاعه لفحص طبي.. والبيت الأبيض: الرئيس لم يقصد ذلك! … روسيا: فرص التطبيع تضيق وسنردّ على كل خطوة عدائية تتخذها واشنطن