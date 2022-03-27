ميقاتي: لا خيار سوى التعاون مع «صندوق النقد»

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الشرق الأوسط: أكد رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، أن لبنان بحاجة إلى الاحتضان العربي، معلناً أنه سيقوم بزيارات إلى الدول العربية، ومشدداً على أنه «لا خيار أمامنا سوى التعاون مع (صندوق النقد الدولي) لوضع لبنان على سكة التعافي»، وكان ميقاتي يتحدث في مؤتمر صحافي على هامش مشاركته في «منتدى الدوحة» بالعاصمة القطرية، حيث التقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس الوزراء القطري الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني. وقال ميقاتي: «لبنان بحاجة دائماً إلى هكذا رعاية عربية، وقطر إلى جانب لبنان، وبإذن الله كل الدول العربية، ودول الخليج بالذات، ستعيد علاقاتها الطبيعية مع لبنان، ونحن بحاجة إلى هذا الاحتضان العربي لوطننا». ورأى أن «الصحيح أن يكون لبنان دائماً على علاقة ممتازة مع الدول العربية ودول الخليج». وأضاف: «لبنان عليه أن يكون على علاقة متينة بخاصة مع الدول العربية، وهو من مؤسسي جامعة الدول العربية، ومقتنع ومؤمن بهذه العلاقات».

ورأى أن «ما جرى في الفترة الماضية كان غيمة صيف مرت، وبإذن الله ستزول مع الزيارات التي سأقوم بها إلى الدول العربية، ومع إعادة العلاقات الدبلوماسية بين لبنان ودول الخليج إلى طبيعتها، ونحن بحاجة إلى هذه العلاقات، خاصة مع المملكة العربية السعودية».



ونقل عن أمير قطر أن وزير الخارجية القطري سيزور بيروت، ليطلع شخصياً على الحاجات التي يطلبها لبنان.



وعن جهود الحكومة لإيجاد حلحلة للوضع الاقتصادي، أوضح: «الوضع الاقتصادي الحالي في لبنان عبارة عن جملة تراكمات للمشاكل على مدى السنوات الثلاثين الماضية، وهذا الأمر لا يمكن حله بين ليلة وضحاها. الحكومة تسعى جاهدة إلى إعادة التعافي للاقتصاد، وإن شاء الله سيظهر ذلك قريباً».



وتحدث عن المفاوضات مع «صندوق النقد الدولي»، قائلاً: «المفاوضات بين لبنان و(الصندوق) مستمرة، والثلاثاء المقبل ستبدأ بعثة برئاسة رئيس (الصندوق) زيارة للبنان لاستكمال المفاوضات، ونأمل أن يتم بعد الجولة الجديدة من المفاوضات التي تستمر أسبوعين توقيع اتفاق أولي بين لبنان و(الصندوق)»، مؤكداً أنه «لا خيار أمامنا سوى التعاون مع (صندوق النقد الدولي) لوضع لبنان على سكة التعافي».