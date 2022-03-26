الجيش: تمارين تدريبية وتفجير ذخائر في مناطق لبنانية متفرقة

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أصدرت قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه سلسلة بيانات حول تمارين تدريبية وتفجير ذخائر في مناطق لبنانية متفرقة، تضمنت الآتي:



"- ستقوم وحدة من الجيش بتواريح 27، 28 و31 / 3 / 2022 ما بين الساعة 8.00 والساعة 22.00، بإجراء تمارين تدريبية في حقل تدريب مزرعة حنوش ـ حامات، يتخللها تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية.



- ستقوم وحدة من الجيش، بتواريخ 19 و25 و26/ 3/ 2022، ما بين الساعة 8.00 والساعة 18.00، بإجراء تمارين تدريبية في منطقة وطى الجوز، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية.



- ستقوم وحدة من الجيش اعتبارا من 14 / 3 / 2022 ولغاية 7 / 4 / 2022 ضمنا، بإجراء تمارين تدريبية نهارية وليلية في منطقة رأس مسقا ـــ الشمال، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية."