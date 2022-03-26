آل جود أكدوا تبرؤهم من كل فاعل ومشارك من أبناء العائلة في جريمة فنيدق

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بحثت عائلة آل جود خلال اجتماع موسع في "المعلومات الواردة عن جريمة مقتل الشاب المظلوم علي صلاح الدين بعد التوقيفات الاخيرة التي حصلت". واكد المجتمعون في بيان انه "إن ثبت للعائلة تورط احد ابنائها في هذه الجريمة او مشاركا او مسهلا لها فاننا نعلن امام الله وعائلة الشهيد واهالي فنيدق تبرؤنا من كل فاعل ومشارك من ابناء عائلتنا ونؤكد ان المصاب مصابنا وان الشهيد هو شهيدنا واحد افراد عائلتنا".



ودعا المجتمعون "القوى الامنية والقضائية الى كشف كل ملابسات الجريمة و تبيان كل الحقيقة حتى ينال كل فاعل ومشارك عقابه".



وختموا: "رحم الله الشهيد وجنب قريتنا الفتن ما ظهر منها وما بطن".