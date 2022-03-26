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لنائب اسليم خوري في ضيافة راعي ابرشية صيدا ودير القمر لطائفة الروم الملكيين الكاثوليكيين المطران ايلي حداد في مطرانية صيدا

26
MARCH
2022
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استقبل راعي ابرشية صيدا ودير القمر لطائفة الروم الملكيين الكاثوليكيين المطران ايلي حداد في مطرانية صيدا، النائب الدكتور سليم خوري، يرافقه رئيس بلدية كفرجرة مارون شلهوب ومختار قتالة الياس الحاج، ومختار المحاربية جرجس موسى، حيث جرى البحث في مختلف الاوضاع اللبنانية وخاصة ما يتعلق منها بالشأن الانتخابي وتحديدا في دائرة صيدا – جزين.

وقال المطران حداد “نحن على مسافة واحدة من كل المرشحين ونعرف النائب سليم ووالده، وقد عمل في الشان العام ونجح، ونشد على يده حتى يكون لديه دائما الاقدام للترشح والدخول الى المجلس النيابي لخدمة الشأن العام كما في السنوات الماضية.



واضاف: بين صيدا وجزين هناك نوع من التواصل الطبيعي ويجب ان نتلاقى على منتصف الطريق، وايجاد حلول وسطية، كي نستطيع دائما ان يكون هناك تكاملا وتضامنا واستمرارية بينهما لمصلحة المواطن، ونتمنى للجيمع الخير والله يوفقهم.



بينما قال النائب خوري، لقد قمنا بزيارة المطران حداد لمناسبة عيد البشارة والذكرى الخامسة عشرة على توليه ابرشية صيدا ودير القمر، وكانت مناسبة لعرض مختلف الاوضاع السياسة والإجتماعية والإنتخابية في دائرة الجنوب الاولى، حيث اكدنا على دور مطرانية صيدا التاريخي المحوري في تفعيل التواصل بين جزين وصيدا لما فيه خير ابناء المنطقتين وضرورة مقاربة الإستحقاق الإنتخابي بيد ممدودة للتعاون بعيداً عن العزلة المناطقية والطائفية وتماشياً مع دقة المرحلة التي تمر بها البلاد.

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