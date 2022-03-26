يجمع الأموال الناتجة عن بيع المخدّرات من المروجين لتسليمها إلى المشغّل!

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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

“نتيجةً للاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّنت دورية من شعبة المعلومات من تحديد هويّة شخص يعمل على جمع المبالغ الناتجة عن ترويج المخدّرات، من المروّجين، ونقلها وتسليمها إلى التاجر المشغّل، ويدعى: ا. ب. م. (من مواليد عام 1996، لبناني) أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان تواجده ومراقبته تمهيداً لتوقيفه.

بتاریخ 23-03-2022 وبعد متابعة دقيقة، رصدته إحدى دوريات الشّعبة في محلّة جونية، على متن سيارة من نوع “نيسان” لون أبيض تحمل لوحات مزوّرة، فتمّ رصده وملاحقته، وبوصوله إلى محلّة فرن الشباك، عملت قوّة على تنفيذ كمينٍ محكمٍ، نتج عنه توقيفه وضبط السيارة.

عُثر بحوزته على: 6 مظاريف بداخلها مادّة الكوكايين زنتها حوالى 9 غ ، 6 أجهزة خلوية، مبلغ مالي قدره 15،275،000 ليرة لبنانية و500 دولارٍ أميركي.

بالتحقيق معه، اعترف بجمع الأموال الناتجة عن عمليات ترويج المخدّرات لصالح المشغّل، واعترف أن المبلغ المالي الذي ضُبط بحوزته ناتج عن الترويج.

أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص”.