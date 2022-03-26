هل بدء فعلا فصل الربيع؟

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يؤثر على لبنان طقس مستقر نسبيا اليوم، فيما يستقر الطقس غدا الأحد كلّيا ويستمر طيلة الأسبوع المُقبل مع ارتفاع بدرجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها الموسمية.

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

١- الحرارة ساحلاً بين ٩ و ١٦ درجة، بقاعا بين ٢ و١١ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٤ و١٠ درجات.

٢- الجو: مشمس ومستقر ويتحول الى غائم وممطر مساء ولغاية فجر الاحد مع ثلوج على الـ ١٤٠٠متر.

٣- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة الى معتدلة سرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س.

٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٨٠ - ٩٥ ٪؜

٥- الضغط الجوي مستقر ويسجل ١٠٢٢ hpa

٦- الرؤية متوسطة

٧- البحر متوسط ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ١٨ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الأحد:

الطقس مستقر ومشمس ودرجات الحرارة ترتفع وتتراوح بين ٩ و ١٧ درجة ساحلا، وبين ٢ و ١٤ درجة بقاعاً وبين ٥ و ١١ درجات على الـ ١٠٠٠متر، فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠ كم/س

الاثنين:

الطقس مستقر ومشمس ودرجات مستقرة لتعود وترتفع الثلاثاء وتتراوح بين ٩ و١٧ درجة ساحلا، وبين ٢ و١٤ درجة بقاعاً وبين ٥ و ١١ درجة على الـ ١٠٠٠متر، فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠ كم/س.