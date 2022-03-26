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من الدوحة هذا ما أعلنه ميقاتي عن "الوضع الإقتصادي"

26
MARCH
2022
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إستقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم السبت، رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في مقرّ "منتدى الدوحة" في العاصمة القطرية.
 
وصرّح ميقاتي من منتدى الدوحة، قائلاً: "نحن بحاجة إلى العلاقات العربية، وخاصّة مع المملكة العربية السعودية".
 
وأضاف، "أمير قطر وعد بأنّ وزير الخارجية القطري سيزور لبنان".
 
وتابع، "نحن بحاجة لرعاية عربيّة فالفراغ لا يسدّه إلّا من أخطأ بخصوص لبنان، ولكنّنا نعي تماماً أنّ قطر بجانبنا وكلّ الدول العربية ودول الخليج".
 
وأشار إلى أنّ "الوضع الإقتصادي اليوم عبارة عن تراكمات للمشاكل على مدى 30 سنة وهذا لا يُمكن أن يُحَلّ بين ليلة وضحاها، مؤكداً أن "الحكومة تسعى جاهدةً لإعادة التعافي".
 
ولفت ميقاتي إلى أنّ "الأوضاع العالمية تمر بصعوبات، وكان ينقصنا الحرب الروسية الاوكرانية كي تكون مصدر ضغط علينا".
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