نقابة المحررين: لمعرفة الاسم الثلاثي لناشر المقال عن رئيس الجمهورية

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اصدر مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية البيان آلاتي:

عطفا على البيان الذي اصدره نقيب المحررين امس، والمتعلق بالمقال الموقع باسم الزميل جورج علم وفيه تعرض مباشر لرئيس الجمهورية ، والذي تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي ،

ومنعا لأي التباس في الاسماء ، خصوصًا ان زميلنا الصحافي الأستاذ جورج علم العضو في نقابة المحررين يحمل هذا الاسم، وقد اكد للنقيب عدم علمه أو علاقته من قريب أو بعيد بهذا المقال ،

يدعو مجلس النقابة الأجهزة الأمنية ،لا سيما قسم الجرائم الإلكترونية،الى التحري لمعرفة الاسم الثلاثي لناشر هذا الخبر وكامل هويته إذا كان بالفعل يحمل هذا الاسم ، وإلا فالتحري لمعرفة اسم منتحل هوية الزميل جورج علم تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات الجزائية الصارمة بحقه .