تفاصيل جديدة عن جريمة أنصار: هذا ما تبيّن!

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أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” أنّه تبيّن بنتيجة الكشف الطبي الذي أجراه الطبيب الشرعي في قضاء النبطية علي ديب، أنّ جريمة أنصار ناتجة عن إطلاق النار من سلاح صيد على الرأس في ما يتعلّق بالفتيات الثلاث، وفي الرقبة في ما يتعلق بالأم.

ولم يتبيّن خلال عملية الكشف الشرعي وجود أي رابط لجريمة القتل بتجارة الأعضاء البشرية، وأن عملية القتل تمّت منذ أكثر من 20 يوماً حيث أن الجثث شبه متحلّلة وقد وُضعت في مغارة، وقام القاتل بمساعدة شريكه من الجنسية السورية برمي رمل وبحص فوق الجثث إضافة إلى مادة الباطون. ولم تذكر التحقيقات حتى الآن دوافع القتل.