جعجع أعلن إعادة ترشيح حبشي ودعم بيطار: السهل ليس سهلا أبدا لذا قبلنا التحدي

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أعلن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع إعادة ترشيح النائب انطوان حبشي عن المقعد الماروني في البقاع الشمالي، ودعم المرشح المستقل إيلي بيطار عن المقعد الكاثوليكي في البقاع الشرقي، في لقاء أقيم في المقر العام لحزب "القوات" في معراب، حضره الأمين العام للحزب غسان يارد، الأمين المساعد لشؤون المصالح نبيل ابو جودة، معاون الأمين العام وسام راجي، منسق منطقة البقاع الشرقي جورج مطر، رئيس اتحاد بلديات دير الأحمر جان فخري ورؤساء بلديات ومختارون وفاعليات المنطقة، اضافة الى أعضاء المجلس المركزي ورؤساء مراكز وحشد من القواتيين.