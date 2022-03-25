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وفد من السفارة الكندية زار مركز المعونة القضائية في طرابلس

25
MARCH
2022
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استقبلت نقيبة المحامين في طرابلس ماري تراز القوال فنيانوس وأعضاء مركز المعونة القضائية والمساعدة القانونية في نقابة المحامين في طرابلس، وفدا من السفارة الكندية، ضم السفيرة شانتال شانتيني، المدير العام للسفارة جيس دوتن، المستشار السياسي جوال مونفيس والمسؤولة الاولى لمكتب التطوير الكسندرا سانتيلينا، في زيارة للاطلاع على سير عمل المركز والتحديات التي يواجهها وصولا للعدالة.

البداية بكلمة ترحيبية من القوال، شددت فيها على "أهمية هذا التعاون المميز بين UNDP وUNCHR ووزارة العدل ونقابتي المحامين في بيروت وطرابلس، لاسيما في هذه الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد، والتي تشكل تحديا على أكثر من صعيد"، منوهة ب"الدور المهم والخدمات المميزة التي يقدمها المركز من خلال دعم المنظمات الدولية في مجال الوصول إلى العدالة".

ثم عرضت الأستاذة هلا العلاف تقريرا مفصلا عن الأعمال التي قام بها المركز خلال السنة الماضية، ونوعية الخدمات التي يقدمها، وتحدثت عن ابرز التحديات "التي تواجهها النساء في الوصول الى العدالة، بخاصة تلك التي ترافقت مع جائحة كورونا، والتي ظهرت من خلال ارتفاع اعداد الاستشارات والدعاوى المتعلقة بالاحوال الشرعية والروحية".

وختمت مشيرة الى "أهمية مشروع حق الوصول الى العدالة في مجتمع بات يعتقد ان المطالبة بالحقوق هو امتياز وليس حقا لكل مواطن".

وبعد جولة في المركز، أبدى الوفد إعجابه ب"النشاط المميز والنتائج التي حققها المركز، والتي تظهر إيمان النقابة والنقيبة والمجلس وأعضاء الهيئة الإدارية للمركز وفريق العمل بهذا المشروع وبأهدافه"، متمنين "المزيد من التقدم".

 

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