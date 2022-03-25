ميقاتي في قطر.. وزير خارجية الكويت يرحب بموقف لبنان: هذه الامور ستفضي مجددا لعلاقة مستدامة مع لبنان

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وصل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الى قطر بعد ظهر اليوم تلبية لدعوة رسمية للمشاركة في"منتدى الدوحة".

وبحث رئيس الحكومة، فور وصوله الى مقر اقامته في الدوحة، إجتماعا مع نائب رئيس الحكومة القطرية ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، العلاقات الثنائية بين البلدين والعلاقات اللبنانية- الخليجية.



ايضا، التقى ميقاتي وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، الضي لفت إلى أن اللقاء كان صريحا ومفعما بالاخوة والمحبة والمودة للبنان والشعب اللبناني الشقيق.

وقال وزير خارجية الكويت:" نقلت الى دولة الرئيس اولا تحيات سيدي سمو الامير وسيدي سمو ولي العهد، حفطهما الله ورعاهما وتمنياتهما للبنان الشقيق وشعبه بالمزيد من الامن والاستقرار والامان والازدهار. وكذلك نقلت له تحيات وترحيب الكويت بالبيان الذي ادلى به دولة الرئيس اثر الاتصال الذي جرى بيننا وكذلك بيان مجلس الوزراء اللبناني الذي رحب بالمبادرة الكويتية والافكار التي نقلناها نيابة عن الاشقاء في دول مجلس التعاون وبعض الدول العربية والمجموعة الدولية، في اطار بناء الثقة مع لبنان مجددا. وكذلك نقلت الثناء والاشادة بالالتزام الذي ادلاه دولة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي بالنسبة الى التزام الحكومة اللبنانية بالورقة الكويتية ، وكذلك الى التزام لبنان بقرارات الشرعية الدولية والتجاوب معها".



وأوضح أن كان هناك مسألتان اساسيتان تتعلقان بالا يكون لبنان منصة لاي عدوان لفظي او فعلي او ان يخرج من لبنان اي امر يمكن ان يعرّض امن المنظقة او يقوض من امن واستقرار المنطقة، ومسؤولية الدولة اللبنانية والحكومة اللبنانية في هذا المجال.



وأشار إلى أن هذا الامر كان محل تقدير كبير لدى الكويت وكذلك دول مجلس التعاون وبالاخص المملكة العربية السعودية، مؤكدا أن هذه الامور ستفضي مجددا لعلاقة مستدامة مع لبنان وشعب لبنان اساسها الاحترام المتبادل في كافة الامور المتعلقة بالاخوّة والتعاون بين لبنان ومحيطه العربي والاقليمي وبما يصب في خير لبنان والمنطقة ومصلحتهم وازدهارهم.

