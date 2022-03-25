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أقدم على سرقة مبلغ مالي من المطعم الذي يعمل فيه فأوقفته مفرزة استقصاء الجنوب

25
MARCH
2022
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

بتاريخ 23-3-2022، ادعى صاحب أحد المطاعم امام مخفر بنت جبيل في وحدة الدرك الإقليمي ضد مجهول بجرم سرقة مبلغ /30/ مليون ل.ل. من داخل المطعم.
نتيجة التحريات والاستقصاءات التي قامت بها عناصر مفرزة استقصاء الجنوب، توصلّت الى تحديد هوية الفاعل وهو أحد العاملين في المطعم، ويدعى:
ح. ش. (مواليد عام 2003، لبناني)
بعد المتابعة، ألقت القبض عليه، وضبطت المبلغ المسروق وهو عبارة عن /24/ مليون ل.ل.
سُلِّمَ المبلغ المضبوط الى المدعي، وأودع الموقوف القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناءً على إشارة القضاء المختص.

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