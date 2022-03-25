الزميلة رندلى جبور نقيبة للعاملين في الاعلام المرئي والمسموع لولاية ثانية

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بعد انتخاب مجلس جديد لنقابة العاملين في المرئي والمسموع في لبنان، عقد أعضاء المجلس الجديد جلسة رسمية في مقر الاتحاد العمالي العام بغياب عضو واحد، وانتخب الزميلة رندلى جبور مرة جديدة نقيبة للعاملين في الاعلام المرئي والمسموع لولاية ثانية.

وتوزعت المناصب على الشكل التالي:

النقيبة رندلى جبور

نائب النقيب بهاء النابلسي

أمين السر خضر رسلان

أمين الصندوق رامي ضاهر

مفوّض الاعلام عبدالله شمس الدين

مسؤولة العلاقات العامة هلا حداد

والمستشارون ورؤساء اللجان:

هتاف دهام

مالك الشريف

غريس مخايل

ديزيريه بصيبص

نقولا حنا

وسام طرابلسي

وسيودع المجلس محضراً رسمياً في وزارة العمل اللبنانية.