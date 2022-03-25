تدابير سير في المحلة...تزامنا مع سباق السيدات السنوي

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مع تنظيم "جمعية بيروت ماراثون " يوم الاحد 27-3-2022 سباق السيدات السنوي، ستتخذ المديرية العامة لقوى الامن الداخلي تدابير السير التالية:

إقفال جادة اللواء وسام الحسن-في محيط واجهة بيروت البحرية – وسط بيروت، اعتباراً من الساعة 4.00 صباحاً من يوم الأحد 27-03-2022.

اقفال الطرقات في محيط الجميزة (شوارع أرمينيا، باستور- ويغان- شركة الكهرباء) حتى جسر الفيات اعتبارا من الساعة 5.00 صباحا واقفال الكورنيش البحري -ذهابا وإيابا- اعتبارا من الساعة 6.00 صباحا، وذلك بتاريخ 27-03- 2022.

على انه سيتم البدء بتدابير السير في الأماكن المذكورة اعلاه اعتباراً من بعد ظهر يوم السبت ولغاية الاحد ظهراً.

مسار سباق نصف الماراتون 21.1 كلم:

نقطة الانطلاق من واجهة بيروت البحرية (جادة اللواء وسام الحسن)- ثم الانعطاف يميناً باتجاه زيتونة باي / عبر شارع الامير مجيد ارسلان- ويميناً باتجاه الواجهة البحرية على جادة الملك سلمان ثم الالتفاف 180 درجة والعودة الى الزيتونة باي وبعدها التوجه إلى عين المريسة مقابل "مطعم ماكدونالدز" – يتابع على الكورنيش البحري مرورًا بالمنارة ثم مدينة الملاهي (جهة البحر) - ثم الالتفاف 180 درجة والعودة إلى جادة باريس (جهة المدينة) وصولاً إلى "مطعم ماكدونالدز"- يتابع يميناً نحو فندق فينيسيا ويتجه أقصى اليسار الى تقاطع فندق "مونرو" – من ثم بعكس وجهة السير بالقرب من "زيتونة باي" وصولاً الى تقاطع فندق "فورسيزنز"– الانعطاف يميناً باتجاه تقاطع "بناية كراقله" ويميناً باتجاه تقاطع الجنرال فرنسوا الحاج – يتجه يسارا الى شارع عمر الداعوق – ثم بعكس وجهة السير بإتجاه شارع ويغان وصولاً إلى بيت الكتائب – الانعطاف يمينا إلى تقاطع جورج حداد- يسارا نحو شارع باستور (بعكس وجهة السير)، حتى مار مخايل ونحو تقاطع برج حمود يمينًا باتجاه كورنيش بيار الجميّل وصولاً إلى جسر الفيات- بعدها يتابع المشاركون السباق على كورنيش بيار الجميل وصولاً الى محطة الوردية، ثم الالتفاف يساراً 180 درجة والعودة بعكس وجهة السير على كورنيش بيار الجميل نحو جسر الفيات- وصولاً الى تقاطع برج حمود (الدخولية)- بعدها يساراً باتجاه شارع أرمينيا – مار مخائيل، ثم يميناً بعد 100 متر من شركة كهرباء لبنان نحو آخر شارع باستور، ويميناً فوق النفق نحو تقاطع بيت الكتائب، ثم يسارا باتجاه شارع ويغان مروراً ببلدية وأسواق بيروت مع السير- والتوجّه يمينًا عند تقاطع الفرع الرئيسي لبنك عودة نحو خط الوصول الى واجهة بيروت البحرية (جادة اللواء وسام الحسن).

مسار سباق الـ 10 كلم:

الانطلاق من واجهة بيروت البحرية (جادة اللواء وسام الحسن)- الانعطاف يميناً باتجاه زيتونة باي عبر شارع الامير مجيد ارسلان- ويميناً باتجاه الواجهة البحرية على جادة الملك سلمان ثم الالتفاف 180 درجة والعودة الى الزيتونة باي وبعدها التوجه إلى عين المريسة مقابل "مطعم ماكدونالدز"- ثم يتابع على الكورنيش البحري مروراً بالمنارة وتقاطع "اللمب هاوس" (جهة البحر)- ثم الالتفاف 180 درجة والعودة إلى جادة باريس (جهة المدينة) وصولاً إلى "مطعم ماكدونالدز"- يتابع يميناً نحو فندق فينيسيا ويتجه أقصى اليسار الى تقاطع فندق "مونرو" – ثم بعكس وجهة السير بالقرب من "زيتونة باي" وصولاً الى تقاطع فندق "فورسيزنز" - ثم ينعطف يميناً باتجاه تقاطع "بناية كراقله" بعدها يساراً باتجاه تقاطع فرنسوا الحاج، ثم الالتفاف 180 درجة والعودة الى "بناية كراقله"- نحو خط الوصول لواجهة بيروت البحرية (جادة اللواء وسام الحسن).

مسار سباق المرح لمسافة الـ 5 كلم:

الانطلاق من واجهة بيروت البحرية (جادة اللواء وسام الحسن) ينعطف يميناً باتجاه "الزيتونة باي" عبر شارع الامير مجيد أرسلان ويميناً نحو الواجهة البحرية على جادة الملك سلمان ثم الالتفاف 180 درجة والعودة الى الزيتونة باي وبعدها التوجه إلى عين المريسة مقابل "مطعم ماكدونالدز"- ثم يميناً نحو فندق فينيسيا ويتّجه الى اقصى اليسار إلى تقاطع فندق "مونرو"- ثم بعكس وجهة السير بالقرب من الزيتونة باي بالقرب من تقاطع "فورسيزنز"، ينعطف الى اليمين قليلاً باتجاه تقاطع "بناية كراقله" ثم يسارًا نحو خط الوصول لواجهة بيروت البحرية (جادة اللواء وسام الحسن)".

وطلبت القوى الامنية من المواطنين اخذ العلم، وعدم ركن سياراتهم وازالتها من الأماكن المشار اليها، والتقيّد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير الموضوعة على الطرقات، حفاظاً على سلامة المتسابقين وتسهيلاً لحركة المرور.