قوى الامن: توقيف مروج مخدرات في كفرحزير الكورة

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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

"توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، حول قيام أحد الأشخاص بترويج المخدرات في مناطق من محافظة الشمال.

على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية المشتبه فيه، وتوقيفه.

بنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تم التوصل الى تحديد هويته، ويدعى:

- ح. ع. (مواليد عام 1976، لبناني)

بتاريخ 19-3-2022، وبعد رصد ومراقبة، تمكنت إحدى دوريات شعبة المعلومات من توقيفه في بلدة كفرحزير - الكورة، على متن سيارته نوع "مرسيدس"، تم ضبطها.

بتفتيشه والسيارة جرى ضبط /380/ حبة مخدرة مخبأة في أماكن مختلفة داخل السيارة، إضافة إلى ضبط مبلغ مالي، وهاتف خلوي.

بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه لجهة قيامه بترويج المخدرات لعدد كبير من الزبائن في منطقة الشمال.

أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني بناء على إشارة القضاء المختص".