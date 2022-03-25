متحدون: المحكمة البريطانية العليا تصدر الحكم المفصل الأول من نوعه لصالح المودعين

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أعلن “تحالف متحدون”، في بيان، أن “المحكمة البريطانية العليا تصدر الحكم المفصل الأول من نوعه في قضية فاتشيه منوكيان ضد المدعى عليهما مصرفي SGBL وAudi، والذي ألزم المصرفين بتحويل 4,6 مليون دولار لصالح المدعي منوكيان، كما وإلزامهما بتسديد كافة المصاريف وأتعاب المحاماة، مع التأكيد بأنه قد تم تحويل المبلغ إلى وكلاء منوكيان. هذا ويتوقع إصدار الحكم في مظروف رسمي وفق الإجراءات المتبعة لاحقا اليوم. وكان محامي تحالف متحدون قد بذل كل جهد ممكن إلى جانب المدعي في هذه القضية. ويأتي ذلك في خضم تداول مقترح قانون الكابيتال كونترول اليوم والذي نكتفي الآن بوصفه بالمقيت بشدة”.