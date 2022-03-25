القوّات اللبنانيّة تتقدّم بشكوى أمام النيابة العامّة ضد الأعرج: كلام مهزلة ومسخرة!

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صدر عن الدائرة الإعلاميّة في "القوات اللبنانيّة"، البيان الآتي:

إزاء الكلام "المهزلة والمسخرة" الذي ورد في حلقة من برنامج "sarcasm سياسي" على تطبيق يوتيوب، والذي تناول فيه، المدعو جورج أعرج، رئيس حزب القوات اللبنانيّة الدكتور سمير جعجع، إضافة إلى مسؤولين في الحزب، واتّهمهم باتّهامات جوفاء، وكاذبة، وباطلة، ومفبركة، ومدسوسة، في ما خصّ غزوة عين الرمّانة، سيتقدّم حزب القوات اللبنانيّة، والدكتور سمير جعجع بشكوى أمام النيابة العامّة التمييزيّة ضد الأعرج، بجرائم القدح والذم وإثارة النعرات والفتن والافتراء الجنائي.